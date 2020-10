La Borsa di Tokyo resta chiusa a causa di un errore tecnico: scambi sospesi per tutta la giornata (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Borsa di Tokyo è rimasta chiusa per tutta la seduta odierna a causa di un malfunzionamento tecnico che ha impedito l’avvio degli scambi a inizio seduta. Il guasto tecnico non si è risolto fino a tarda mattinata, costringendo l’operatore del Tokyo Stock Exchange (Tse) a decidere l’interruzione delle contrattazioni fino al termine della giornata. Circa 3.700 società sono quotate sulla piazza azionaria di Tokyo e la sospensione degli scambi ha causato diversi problemi ai mercati di Sapporo, Nagoya e Fukuoka che hanno dovuto arrestare le attività perché non risultava possibile registrare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ladiè rimastaperla seduta odierna adi un malfunzionamentoche ha impedito l’avvio deglia inizio seduta. Il guastonon si è risolto fino a tarda mattinata, costringendo l’operatore delStock Exchange (Tse) a decidere l’interruzione delle contrattazioni fino al termine della. Circa 3.700 società sono quotate sulla piazza azionaria die la sospensione deglihato diversi problemi ai mercati di Sapporo, Nagoya e Fukuoka che hanno dovuto arre le attività perché non risultava possibile registrare ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Tokyo Borsa, Tokyo ferma per problemi tecnici - Ultima Ora Agenzia ANSA Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (0% alle 8.40)

Tokyo passa di mano con un trascurabile invariato alle 8.40 e scambia a 23.184,93 punti.

Borsa: Europa verso avvio positivo, spera in accordo su piano stimoli Usa

Da segnalare che la Borsa di Tokyo ha interrotto tutte le negoziazioni di azioni per tutta la seduta a causa di un problema tecnico di sistema che avrebbe potuto alterare gli scambi. Ppa- (RADIOCOR) ...

Borse asiatiche: Tokyo, stop alle contrattazioni per problemi tecnici

Si è trattato della peggiore interruzione della storia. Il gruppo che controlla la borsa di Tokyo ha fatto sapere che non ci sono stati segni di un attacco di hacker. Si chiude così una seduta ...

