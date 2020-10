Elisabetta Gregoraci, il suo ex agente: "Io ho avuto un flirt con lei" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non si arrestano i Gossip a proposito della vita privata di Elisabetta Gregoraci, ex moglie del noto imprenditore Flavio Briatore nonché concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip. E pare proprio che da quando Elisabetta ha solcato la porta rossa della casa del Grande Fratello, la sua vita privata presente e passata abbia immediatamente incominciato a finire nell'occhio del ciclone, tradimenti subiti compresi.Se la bella Elisabetta non si è risparmiata dal sostenere più volte che l'ex marito l'abbia fatta soffrire parecchio in passato, è ora lei, però, a vedersi coinvolta in un Gossip sicuramente poco piacevole. Protagonista del misfatto il suo ex agente Francesco Chiesa Soprani, che in una lunga intervista etichettata come esclusiva al settimanale ... Leggi su blogo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non si arrestano i Gossip a proposito della vita privata di, ex moglie del noto imprenditore Flavio Briatore nonché concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip. E pare proprio che da quandoha solcato la porta rossa della casa del Grande Fratello, la sua vita privata presente e passata abbia immediatamente incominciato a finire nell'occhio del ciclone, tradimenti subiti compresi.Se la bellanon si è risparmiata dal sostenere più volte che l'ex marito l'abbia fatta soffrire parecchio in passato, è ora lei, però, a vedersi coinvolta in un Gossip sicuramente poco piacevole. Protagonista del misfatto il suo exFrancesco Chiesa Soprani, che in una lunga intervista etichettata come esclusiva al settimanale ...

