(Di giovedì 1 ottobre 2020) Laper la pelle fa bene a. La conduttrice televisiva, infatti, è azionista al 33,3% della società milanese, nata nel 2017 ma attiva un anno dopo che ha appena depositato il bilancio 2019 chiuso con ricavi per 94mila euro e un utile finale di 20mila euro rispetto alla perdita di 13mila euro dell'esercizio precedente.è titolare della linea di creme per la pelle Youth Milano cui la showgirl, essendo anche una delle principali influencer italiana sui social network, ha già dato visibilità sui propri canali ufficiali. Soci dellasono, paritetici, l'ex compagno Matteo Mammì, direttore programmazione e produzione di Sky Sport e il chirurgo estetico Mirko Manola che ne è ...

ninoBertolino : RT @tempoweb: Diletta Leotta fa affari con la crema di Malema #dilettaleotta #malema - tempoweb : Diletta Leotta fa affari con la crema di Malema #dilettaleotta #malema - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Diletta Leotta - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Diletta Leotta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Diletta Leotta -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

NAPOLI - Diletta Leotta ha parlato per la prima volta a "Chi" del suo legame con l'ex fidanzato Daniele Scardina: "Non rinnego niente, fra noi c'è stato un amore profondo. Perché ho descritto nel mio ...Prima c’era l’ossessione del corpo magro, adesso la liberazione grazie al body positive. Il rischio, però, c’è: dimenticare l’umorismo, la letteratura, passare da un’esagerazione all’altra ...Una prestazione da stropicciarsi gli occhi per i fan di Diletta Leotta, sorridente e con il seno prosperoso in evidenza: che spettacolo!