Coronavirus Genoa | anche Mattia Destro positivo

(Di giovedì 1 ottobre 2020) GENOVA (ITALPRESS) – Ilha reso noto che “in seguito agli esami strumentali effettuati in data 30/9/2020, l'attaccanteè risultato debolmenteal Covid 19. La società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le autorità competenti”.Diventano 16, dunque, i casi di positività alin casa. Dopo quella emersa ieri di Valon Behrami, oggi quella di, mentre lunedì il club aveva annunciato che 14 tamponi erano risultati positivi. In tutto, quindi, 12 i calciatori colpiti, a parte Behrami egli altri 10 sono Cassata, Lerager, Marchetti, Melegoni, Pellegrini, Perin, Pjaca, Radovanovic, Schone e Zappacosta. Quattro, invece, i componenti dello ...

TORINO - Buone notizie sul fronte Coronavirus per il Torino, che oggi ha "incassato" l'ufficialità del rinvio della partita con il Genoa di sabato 3 ottobre a causa del focolaio scoppiato nello ...