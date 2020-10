Chrissy Teigen ha perso il bambino che portava in grembo: l’annuncio su Instagram (Di giovedì 1 ottobre 2020) Star scatenate contro il baby-body shaming sfoglia la gallery Solo due giorni fa, dopo aver avuto un’emorragia, aveva rassicurato i fan dicendo di stare bene. Ma Chrissy Teigen, 34 anni, a sole 48 ore da quella dichiarazione, ha perso il figlio che portava in grembo. L’annuncio, corredato di foto in bianco e nero di lei che piange, o mentre giace a letto abbracciata da John Legend, suo marito e papà di Luna e Miles, arriva da Instagram. Chrissy Teigen: ... Leggi su iodonna (Di giovedì 1 ottobre 2020) Star scatenate contro il baby-body shaming sfoglia la gallery Solo due giorni fa, dopo aver avuto un’emorragia, aveva rassicurato i fan dicendo di stare bene. Ma, 34 anni, a sole 48 ore da quella dichiarazione, hail figlio chein. L’annuncio, corredato di foto in bianco e nero di lei che piange, o mentre giace a letto abbracciata da John Legend, suo marito e papà di Luna e Miles, arriva da: ...

