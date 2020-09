“Troppi assembramenti davanti alle scuole” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Scuole riaperte a Salerno e in molti altri comuni della Campania. E come era prevedibile iniziano anche le prime polemiche da parte di dirigenti, docenti e genitori. Argomento principe di questa prima giornata di ritorno a scuola, soprattutto a Salerno città, sono stati gli assembramenti all’ingresso e all’uscita. E proprio sugli assembramenti degli studenti ieri sera è intervenuto anche il governatore Vincenzo De Luca, che nel corso della trasmissione di Rai Uno Porta a Porta ha detto: “Abbiamo quasi il 90% di positivi al covid che sono asintomatici ma questo non ci tranquillizza, perchè intanto hanno aperto le scuole, una novità rispetto a sei mesi fa e l’assembramento all’ingresso e all’uscita è totale. E davanti alle scuole – ha aggiunto ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 30 settembre 2020) Scuole riaperte a Salerno e in molti altri comuni della Campania. E come era prevedibile iniziano anche le prime polemiche da parte di dirigenti, docenti e genitori. Argomento principe di questa prima giornata di ritorno a scuola, soprattutto a Salerno città, sono stati gliall’ingresso e all’uscita. E proprio suglidegli studenti ieri sera è intervenuto anche il governatore Vincenzo De Luca, che nel corso della trasmissione di Rai Uno Porta a Porta ha detto: “Abbiamo quasi il 90% di positivi al covid che sono asintomatici ma questo non ci tranquillizza, perchè intanto hanno aperto le scuole, una novità rispetto a sei mesi fa e l’assembramento all’ingresso e all’uscita è totale. Escuole – ha aggiunto ...

