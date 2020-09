San Sperate Ca | 51enne | residente a Grosseto | muore nello scontro della sua auto con un camion in Sardegna

(Di mercoledì 30 settembre 2020) La Opel condotta dallaarrivata all'altezza del chilometro 5,900, per cause non ancora accertate, è andata a scontrarsi contro un. L'impatto è stato violentissimo, i mezzi si sono accartocciati

La vittima una donna di 51 anni originaria di San Sperate. L'autista del camion ferito, ma non gravemente, è stato ricoverato all'ospedale ...La Opel condotta dalla 51enne arrivata all'altezza del chilometro 5,900, per cause non ancora accertate, è andata a scontrarsi contro un camion. L'impatto è stato violentissimo, i mezzi si sono accart ...