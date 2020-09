Ruben Dias si presenta: «Voglio vincere, vedrete le mie qualità» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ruben Dias, neo acquisto del Manchester City, si è presentato attraverso un’intervista rilasciata ai canali telematici del club Ruben Dias, neo acquisto del Manchester City, si è presentato ai canali telematici del club inglese. Ecco le sue dichiarazioni: «Voglio sempre vincere, mi piace dare tutto per la mia squadra e i tifosi. Essere il City è stupendo, è davvero una grande famiglia. Sono un giocatore aggressivo che ama questo sport. Ma basta con le parole, vedrete sul campo le mie qualità. Posso solo dirvi che Voglio solo vincere, è questa la cosa più importante da sapere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020), neo acquisto del Manchester City, si èto attraverso un’intervista rilasciata ai canali telematici del club, neo acquisto del Manchester City, si èto ai canali telematici del club inglese. Ecco le sue dichiarazioni: «sempre, mi piace dare tutto per la mia squadra e i tifosi. Essere il City è stupendo, è davvero una grande famiglia. Sono un giocatore aggressivo che ama questo sport. Ma basta con le parole,sul campo le mie qualità. Posso solo dirvi chesolo, è questa la cosa più importante da sapere». Leggi su Calcionews24.com

