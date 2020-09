Regno Unito | confermato crollo PIL 2° trimestre ma dato è meglio delle attese

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Rivista al rialzo la stima preliminare per il PIL deldel 2°del 2019, che conferma una pesantissima contrazione dell’economia britannica durante la crisi sanitaria, ma appare miglioreprevisioni del mercato. La seconda stima diffusa dall’Office for National Statistics (ONS) evidenzia un calo del PIL del 19,8% su, mai così male dal 1979, ma migliore del -20,4% indicato dalla stima preliminare ed atteso dal mercato. Nelprecedente il PIL si era contratto del 2,2%, scontando solo in parte gli effetti del lockdown. La variazione tendenziale del PIL è stata invece indicata a –21,5% rispetto al -21,7% indicato nella stima preliminare e dal consensus e contro il -1,7% segnalato nel 1° ...