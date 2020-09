Omicidio Lecce | Antonio De Marco la sera dei funerali ballava con i colleghi

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Il reo confesso dell’della coppia diDe21enne studente di infermieristica sapeva nascondersi bene. Taciturno e solitario poche ore dopo il funerale di Daniele De Santis ed Eleonora Manta sabato 26 settembre è uscito per andare a una festa con i suoidell’ospedale Vito Fazzi, tutti insieme per festeggiare il compleanno di una collega. Silenzioso e con una mente lucidaDenon ha molti amici si frequentava solo con idell’Università. E ladopo iè uscito come se niente fosse interpretando il ruolo della persona per bene con una mente estremamente lucida continuava la sua vita tra studio, tirocini, ...