Monza, Galliani: «Non può non esserci la tecnologia in Serie B» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Adriano Galliani ha parlato dell’assenza della tecnologia in Serie B Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Kevin Prince Boateng dell’assenza della tecnologia in Serie B. «Questa mattina ho mandato a tutta l’Italia che conta le immagini del gol non convalidato a Barillà, come feci con quello di Muntari ai tempi del Milan. Basterebbe la goal line technology per superare questo problema e domani andrò in assemblea a parlarne. In Serie B non si può non avere questa tecnologia o il VAR. Se c’è una difficoltà per gli arbitri di Serie A che dirigono in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Adrianoha parlato dell’assenza dellainB Adriano, amministratore delegato del, ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Kevin Prince Boateng dell’assenza dellainB. «Questa mattina ho mandato a tutta l’Italia che conta le immagini del gol non convalidato a Barillà, come feci con quello di Muntari ai tempi del Milan. Basterebbe la goal line technology per superare questo problema e domani andrò in assemblea a parlarne. InB non si può non avere questao il VAR. Se c’è una difficoltà per gli arbitri diA che dirigono in ...

