(Di mercoledì 30 settembre 2020) Perché non ha una legge contro lo spionaggio, e ha una capitale che ospita il maggior numero di missioni diplomatiche del mondo

AaronHLandau : RT @ilpost: Il Belgio ha un problema con le spie - ilpost : Il Belgio ha un problema con le spie - ZilloAnto : @LegaSalvini Belgio..stesso problema... Manifestazione Vlaams Belang ieri 27/09 - guarnieribe : @Darko41393632 #Lukaku lo avevo visto con il Belgio e pensavo fosse il problema del Belgio. Invece adesso penso che… - PaganoMattia : @FedeDiLo98 a memoria toccato solo in belgio 2, problema nei pit a monza fu colpa sua, mica della sfortuna -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio problema

Gazzetta di Parma

Il primo rapporto della Commissione Ue sullo Stato di diritto promuove l’Italia anche se individua alcune criticità. Il nodo Ungheria e Polonia e il negoziato sul Recovery Fund tra Consiglio e Parlame ...La colf è spesso la soluzione per evitare la casa di riposo. Ma non sempre tutto fila liscio e i costi non sono alla portata di tutti. Testimonianza.