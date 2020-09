Benevento Inter 1-3 LIVE | Caprari accorcia le distanze

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Allo Stadio Vigorito, il recupero della 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Vigorito”,si affrontano nel match valido per il recupero della 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-3 MOVIOLA 33′ GOL DEL– Frittata tra Handanovic e Gagliardini con il portiere sloveno che rinvia male e servedal limite dell’area che calcia di prima intenzione ele28′ GOL DELL’– Erroraccio di Montipò, controllo a seguire di Gagliardini, che ...

Inter : ?? | TRASFERTA @OfficialRadja non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Benevento a causa di un… - Inter : ?? | BENEVENTO Uno sguardo negli spogliatoi del 'Vigorito'... ?? #BeneventoInter ?? Carichi? ?????? #FORZAINTER ???? - Inter : CONFERENZA-??-In diretta le parole di Antonio Conte alla vigilia di Benevento-Inter - canchamural : Serie A: Benevento 1 - 4 Inter, 1er Tiempo. - CANCHAELNORTE : Serie A: Benevento 1 - 4 Inter, 1er Tiempo. -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Inter

Al Vigorito Benevento e Inter si affrontano nel recupero della prima giornata. Tanti cambi per Conte: Sanchez favorito su Lautaro Martinez per affiancare Lukaku, possibile chance dal primo minuto per ...Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Benevento: “La rosa lunga dell'Inter? Abbiamo cercato di fare le cose fatte bene ...