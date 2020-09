Antonio Ciontoli condannato a 14 anni di carcere per l'omicidio di Marco Vannini (Di mercoledì 30 settembre 2020) Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni di carcere per aver ucciso il fidanzato della figlia, Marco Vannini. Lo ha deciso la Corte di Appello di Roma. Il resto della famiglia è stata condannata a 9 anni e 4 mesi.Dopo questo verdetto bisognerà attendere l’ultima parola della Cassazione. Ma forse siamo arrivati al capitolo conclusivo di un caso davvero doloroso e per molti versi inspiegabile. Torniamo alla sera del 17 maggio 2015, sera in cui Marco Vannini, 20 anni, viene colpito a morte da un proiettile. Marco è a Ladispoli, ospite nella casa della famiglia della sua fidanzata, Martina Ciontoli. Si conoscono da tre ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020)è statoa 14diper aver ucciso il fidanzato della figlia,ni. Lo ha deciso la Corte di Appello di Roma. Il resto della famiglia è stata condannata a 9e 4 mesi.Dopo questo verdetto bisognerà attendere l’ultima parola della Cassazione. Ma forse siamo arrivati al capitolo conclusivo di un caso davvero doloroso e per molti versi inspiegabile. Torniamo alla sera del 17 maggio 2015, sera in cuini, 20, viene colpito a morte da un proiettile.è a Ladispoli, ospite nella casa della famiglia della sua fidanzata, Martina. Si conoscono da tre ...

