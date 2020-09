Serie A, il governo pensa a uno stop di 14 giorni (Di martedì 29 settembre 2020) Una sospensione del campionato di calcio di Serie A per due settimane, grazie anche alla pausa per le nazionali prevista dal 5 al 13 ottobre che farebbe saltare soltanto un turno, oppure stop degli incontri dove sono impegnate le squadre che hanno un numero elevato di positivi, quindi Genoa-Torino di sabato prossimo. Sarebbero queste, secondo … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 29 settembre 2020) Una sospensione del campionato di calcio diA per due settimane, grazie anche alla pausa per le nazionali prevista dal 5 al 13 ottobre che farebbe saltare soltanto un turno, oppuredegli incontri dove sono impegnate le squadre che hanno un numero elevato di positivi, quindi Genoa-Torino di sabato prossimo. Sarebbero queste, secondo … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

