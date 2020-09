sampdoria : ?? #Capezzi ceduto alla @OfficialUSS1919 a titolo definitivo ?? - corsereporter : RT @sampdoria: ?? #Capezzi ceduto alla @OfficialUSS1919 a titolo definitivo ?? - sportli26181512 : Sampdoria, Capezzi torna alla Salernitana a titolo definitivo: Il centrocampista aveva giocato in Campania nella se… - walinn1 : @cuxia86 @sampdoria @OfficialUSS1919 @Capezzi Ovvio. Ora tocca a ramirez - mercatoymercado : RT @sampdoria: ?? #Capezzi ceduto alla @OfficialUSS1919 a titolo definitivo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Capezzi

Corriere dello Sport

Questo il comunicato dei blucerchiati con il quale è stato ufficializzato la cessione dell'ex centrocampista viola Leonardo Capezzi alla Salernitana: "L’U.C. Sampdoria ...Per il centrocampista si tratta di un ritorno: nella seconda parte della scorsa stagione aveva già giocato in prestito per i granata ...