Raf | il battito sano di una star internazionale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 29 settembre 2020) Raffaele Riefoli, in arte Raf, nasce a Margherita di Savoia, in Puglia, il 29 Settembre del 1959. Sin da ragazzino mostra un innato interesse per la musica, che prevale sugli studi di architettura. Oggi vanta una carriera pluritrentennale, costellata da successi che vanno dall’esordio in inglese Self Control alla partecipazione all’Eurovision Song Contest con Gente di mare, dalla vittoria al Festivalbar conanimale alle quattro volte sul palco di Sanremo. Il cantante Raf – photo credits: webRaf: i primi anni dalla Puglia a Londra Fin dalla giovane età, Raffele Riefoli si interessa alla musica e cresce con le lezioni del maestro Giovanni Battista Gorgoglione. Nei primi anni ’70 si esibisce in diverse località nel barese e nel foggiano con il gruppo The Friends. Dopo l’esame di maturità, Raf si trasferisce a ...