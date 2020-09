Giulio Raselli e Giulia D’Urso si sono lasciati | dopo l’annuncio prendono una discussa decisione FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 29 settembre 2020) In queste oreD’Urso hanno comunicato ai fan di essersi. La coppia ha deciso di adoperare i social per divulgare questa informazione considerando che godono di un numero di fan davvero molto elevato. In molti avevano notato che qualcosa non andasse tra loro, già da un po’. A distanza di giorni, poi, è arrivata la conferma definitiva da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne. Le parole distate confermate anche dalla sua ex, la quale ha spiegato di non essere ancora pronta a parlare di tutto. Ad ogni modo,l’annuncio i due hanno preso unasi...