Flavio Briatore: “Elisabetta Gregoraci autonoma? Rinunci a ciò che le passo” (Di martedì 29 settembre 2020) Flavio Briatore, stoccata ad Elisabetta Gregoraci: “Vuole essere autonoma? Rinunci a ciò che le passo”. Poi il commento sul GF Vip. Flavio Briatore risponde ad Elisabetta Gregoraci. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, la Gregoraci, parlando del suo matrimonio, ormai finito, con Briatore, ha dichiarato: “Ho cambiato la mia vita e l’ho seguito perché … L'articolo Flavio Briatore: “Elisabetta Gregoraci autonoma? Rinunci a ciò che le passo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 29 settembre 2020), stoccata ad Elisabetta: “Vuole esserea ciò che le passo”. Poi il commento sul GF Vip.risponde ad Elisabetta. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, la, parlando del suo matrimonio, ormai finito, con, ha dichiarato: “Ho cambiato la mia vita e l’ho seguito perché … L'articolo: “Elisabettaa ciò che le passo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

stanzaselvaggia : 'Elisabetta si è sacrificata con me? Aerei privati, case a Montecarlo, Londra, autisti...se dice di voler essere au… - fattoquotidiano : NON C'È PACE PER #BRIATORE Il Billionaire, il Coronavirus, la Sardegna, ora pure la ex moglie al #GfVip che dice “F… - EmmeEmm_ : RT @Mariquita_la1a: #GFVIP ?????? Flavio Briatore contro Elisabetta Gregoraci: 'Al GF Vip per stare coi ragazzini. Vuole essere autonoma? Allo… - Radio105 : Elisabetta ha raccontato un aneddoto riguardante Naomi Campbell!?? #GFVIP #ElisabettaGregoraci #NaomiCampbell… - giocor2 : #GFVIP un grosso applauso a flavio briatore che ha messo i puntini sulle i ai 'sacrifici' di eliserpe . Cara mia la… -