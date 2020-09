Calciomercato Palermo | le liste da 22 a 24 e la strategia del club | Luperini nel mirino | Somma…

Leggi su mediagol

(Di martedì 29 settembre 2020) La notizia era nell'aria, nella giornata di ieri l'ufficialità: Nicola Rauti è un nuovo giocatore del.Il talentuoso attaccante classe 2000 è approdato in Sicilia in prestito secco dal Torino dopo aver rinnovato il contratto con i granata fino al 30 giugno 2023. "Un rinnovo necessario per poter formalizzare il passaggio in prestito, senza opzioni per un eventuale riscatto", scrive l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'. L'ex Monza, dunque, oggi sosterrà il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra e sarà a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia per la sfida contro il Potenza, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".Chi ha già iniziato ad allenarsi è, invece, Michele Somma. Il difensore che di recente ha rescisso il contratto che lo legava al Deportivo la Coruña ha ...