Bay Yanliş | in Turchia chiude per bassi ascolti la nuova soap con Can Yaman

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 29 settembre 2020) Can- Bay Yanlis Doccia fredda per i fan di Can. Negli scorsi giorni, Fox ha deciso infatti di sospendere definitivamente la produzione di Bay Yanlış, lafiction che vede l’attore turco protagonista al fianco di Özge Gürel, già sua partner in Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. Una notizia arrivata all’improvviso, visto che un promo aveva lasciato intendere che la storia di Özgür e Ezgi avrebbe avuto un seguito anche nei mesi autunnali. Invece così non sarà e i telespettatori – almeno in– dovranno congedarsi dai due personaggi il prossimo venerdì 2 ottobre 2020, giorno in cui verrà trasmessa la 14esima ed ultima puntata. La decisione improvvisa sembra essere dipesa da un graduale crollo degli ...