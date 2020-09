Assemblea Confindustria, Conte: “Si alle riforme ma basta austerità. Contro l’emergenza impegno senza precedenti” (Di martedì 29 settembre 2020) “Ognuno è libero di valutare autonomamente se l’azione del governo è stata soddisfacente o meno ma sarebbe corretto riconoscere che questo governo è riuscito ad attenuare l’impatto dell’emergenza con una mobilitazione di risorse che non ha precedenti”. Parte con una stoccata l’intervento di Giuseppe Conte all’Assemblea di Confindustria. Poco prima dal palco il presidente degli industriali Carlo Bonomi aveva punzecchiato l’Esecutivo. Poi i toni si fanno più morbidi. “Con lo stesso spirito di unità, così come abbiamo affrontato la sfida della pandemia, dobbiamo ora contribuire tutti insieme a vincere la sfida della ripartenza. Ce la possiamo fare. Questa pandemia ci ha resto tutti più forti” ha proseguito il presidente del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) “Ognuno è libero di valutare autonomamente se l’azione del governo è stata soddisfacente o meno ma sarebbe corretto riconoscere che questo governo è riuscito ad attenuare l’impatto dell’emergenza con una mobilitazione di risorse che non ha precedenti”. Parte con una stoccata l’intervento di Giuseppeall’di. Poco prima dal palco il presidente degli industriali Carlo Bonomi aveva punzecchiato l’Esecutivo. Poi i toni si fanno più morbidi. “Con lo stesso spirito di unità, così come abbiamo affrontato la sfida della pandemia, dobbiamo ora contribuire tutti insieme a vincere la sfida della ripartenza. Ce la possiamo fare. Questa pandemia ci ha resto tutti più forti” ha proseguito il presidente del ...

