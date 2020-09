Anzio, anno Scolastico 2020-2021: da lunedì 5 ottobre, al via il servizio di refezione scolastica (Di martedì 29 settembre 2020) Ad Anzio il percorso verso il ritorno alla piena funzionalità della scuola sta per completarsi, con l’avvio del servizio di refezione scolastica previsto da lunedì 5 ottobre . “Insieme agli uffici comunali, in collaborazione con i Dirigenti scolastici e con la ditta Dussmann, – afferma l’Assessore alle politiche della scuola, Gabriella Di Fraia – stiamo lavorando intensamente per garantire, nel rispetto di tutte le norme di prevenzione e di sicurezza richieste in questo delicato momento, un servizio efficiente e di qualità. Per consentire a tutte le famiglie di ultimare le procedure, il termine ultimo per l’iscrizione al servizio di refezione scolastica è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 settembre 2020) Adil percorso verso il ritorno alla piena funzionalità della scuola sta per completarsi, con l’avvio deldiprevisto da lunedì 5. “Insieme agli uffici comunali, in collaborazione con i Dirigenti scolastici e con la ditta Dussmann, – afferma l’Assessore alle politiche della scuola, Gabriella Di Fraia – stiamo lavorando intensamente per garantire, nel rispetto di tutte le norme di prevenzione e di sicurezza richieste in questo delicato momento, unefficiente e di qualità. Per consentire a tutte le famiglie di ultimare le procedure, il termine ultimo per l’iscrizione aldiè ...

