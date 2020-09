“Voglio andare via”. Myriam Catania in lacrime crolla al GF Vip: cosa è successo (Di lunedì 28 settembre 2020) Momenti tutt’altro che facili all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’ per Myriam Catania. La sua avventura non sta andando come probabilmente immaginava alla vigilia del reality show e la notte scorsa ha avuto un vero e proprio crollo emotivo. L’attrice ha confessato che vorrebbe andare via e quindi stasera potrebbe anche essere ufficializzata la sua decisione. La donna si è sfogata davanti all’amica Stefania Orlando, la quale ha tentato in tutti i modi di rasserenarla. I fatti sono andati in questo modo: innanzitutto Maria Teresa Ruta ha iniziato a preparare le frittelle in cucina per poi distribuirle ai coinquilini la mattina successiva. A quel punto è giunta inaspettatamente Myriam, che ha affermato senza giri di parole: “Voglio andare ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Momenti tutt’altro che facili all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’ per. La sua avventura non sta andando come probabilmente immaginava alla vigilia del reality show e la notte scorsa ha avuto un vero e proprio crollo emotivo. L’attrice ha confessato che vorrebbevia e quindi stasera potrebbe anche essere ufficializzata la sua decisione. La donna si è sfogata davanti all’amica Stefania Orlando, la quale ha tentato in tutti i modi di rasserenarla. I fatti sono andati in questo modo: innanzitutto Maria Teresa Ruta ha iniziato a preparare le frittelle in cucina per poi distribuirle ai coinquilini la mattina successiva. A quel punto è giunta inaspettatamente, che ha affermato senza giri di parole: “Voglio...

