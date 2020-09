Vibo Valentia, aggredisce anziana con calci al viso per rapinarla: arrestato grazie a telecamere. Il procuratore: “Mai visto nulla di più violento” (Di lunedì 28 settembre 2020) Ha aggredito un’anziana colpendola con due calci al volto per rapinarla, con una violenza definita dai carabinieri da “Arancia meccanica”. Una scena, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza che ha indignato anche il procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo: “Non ho mai visto nulla di più violento in tutta la mia esperienza professionale. E di esperienza credo di averne maturata molta”. Adesso l’autore di quella violenza, avvenuta a Briatico, nel Vibonese, è in carcere, grazie al lavoro dei carabinieri e della Procura di Vibo Valentia. Si tratta di Bryan Pietro Sicari, di 22 anni, già noto alle forze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Ha aggredito un’colpendola con dueal volto per, con una violenza definita dai carabinieri da “Arancia meccanica”. Una scena, ripresa dalledi videosorveglianza che ha indignato anche ildi, Camillo Falvo: “Non ho maidi più violento in tutta la mia esperienza professionale. E di esperienza credo di averne maturata molta”. Adesso l’autore di quella violenza, avvenuta a Briatico, nelnese, è in carcere,al lavoro dei carabinieri e della Procura di. Si tratta di Bryan Pietro Sicari, di 22 anni, già noto alle forze ...

you_trend : ?? Le 5 province dove il Sì avrebbe al momento le percentuali più alte sono: Crotone 84,7% Caltanissetta 82,4% Fogg… - ilfattovideo : Vibo Valentia, aggredisce anziana con calci al viso per rapinarla: arrestato grazie a telecamere. Il procuratore: “… - clikservernet : Vibo Valentia, aggredisce anziana con calci al viso per rapinarla: arrestato grazie a telecamere. Il procuratore: “… - Noovyis : (Vibo Valentia, aggredisce anziana con calci al viso per rapinarla: arrestato grazie a telecamere. Il procuratore:… - RobRe62 : RT @GDF: #GdF #Catanzaro e S.C.I.C.O.: operazione #yellowsubmarine. Sequestrati beni per oltre 55 milioni di euro nei confronti di alcuni a… -