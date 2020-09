Tutto De Gregori in un libro: 700 pagine di testi e storia delle canzoni (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – Francesco De Gregori aveva ventuno anni nel 1972, quando con l’amico Antonello Venditti pubblicò il primo LP, Theorius Campus. L’anno seguente debuttò come solista (Alice non lo sa) e da allora sono venuti più di venti album in studio, che hanno cambiato la scena della musica italiana grazie a una capacità di fascinazione forte e rara: canzoni uncinanti che amano attingere dal folk anglosassone, dal rock, dalla musica popolare italiana, brani a volte elusivi e sfuggenti, enigmatici, capaci però di aprirsi a tutti, come dev’essere per la grande canzone. In quasi cinquant’anni di attività De Gregori ha scritto e cantato più di duecento testi, che mai prima d’ora erano stati oggetto di una raccolta integrale. Leggi su dire (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – Francesco De Gregori aveva ventuno anni nel 1972, quando con l’amico Antonello Venditti pubblicò il primo LP, Theorius Campus. L’anno seguente debuttò come solista (Alice non lo sa) e da allora sono venuti più di venti album in studio, che hanno cambiato la scena della musica italiana grazie a una capacità di fascinazione forte e rara: canzoni uncinanti che amano attingere dal folk anglosassone, dal rock, dalla musica popolare italiana, brani a volte elusivi e sfuggenti, enigmatici, capaci però di aprirsi a tutti, come dev’essere per la grande canzone. In quasi cinquant’anni di attività De Gregori ha scritto e cantato più di duecento testi, che mai prima d’ora erano stati oggetto di una raccolta integrale.

De Gregori, quel concerto per 200 persone e il valore delle emozioni ritrovate

È successo venerdì sera. In duecento abbiamo sperimentato il ritorno a emozione pre Covid. E in tanti abbiamo capito la differenza tra prima e oggi. Prima avevamo vite con ...

È successo venerdì sera. In duecento abbiamo sperimentato il ritorno a emozione pre Covid. E in tanti abbiamo capito la differenza tra prima e oggi. Prima avevamo vite con ...