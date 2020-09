Tavazzano | un chilo di marijuana in casa | denunciato studente 17enne

ilCittadinoLodi : Sordio, cani antidroga in azione al parco Berlinguer. A Tavazzano un chilo di droga in casa di un 17enne -

Il Giorno

Tavazzano con Villavesco (Lodi), 28 settembre 2020 - I carabinieri lodigiani hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un giovane di 17 anni, studente, che nella casa in cui vive con i genito ...È di due denunciati per spaccio e di altrettanti segnalati per possesso di stupefacenti il risultato dell’attività ad “Alto Impatto” del fine settimana appena trascorso. In campo i carabinieri delle s ...