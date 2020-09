Servizi Italia continua il programma di buy-back (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 21 al 25 settembre 2020, complessivamente 3.000 azioni ordinarie pari allo 0,009% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,1361 euro per un controvalore pari a 6.408,20 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.455.060 azioni proprie pari al 4,57% del capitale sociale. Nel frattempo, sul listino milanese, scivola Servizi Italia, che si posiziona a 2,13 euro con una discesa dell’1,39%. Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) –, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 21 al 25 settembre 2020, complessivamente 3.000 azioni ordinarie pari allo 0,009% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,1361 euro per un controvalore pari a 6.408,20 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore deiintegrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.455.060 azioni proprie pari al 4,57% del capitale sociale. Nel frattempo, sul listino milanese, scivola, che si posiziona a 2,13 euro con una discesa dell’1,39%.

