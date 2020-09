Il Settembre più FREDDO degli ultimi 50 anni? Solamente una bufala

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 28 settembre 2020) L’aria fredda, che ha raggiunto l’Italia negligiorni, è stata di portata davvero eccezionale per il periodo. Si è trattato di aria di lontana origine polare, piombata alle nostre latitudini in seno ad una saccatura dopo aver portato un deciso raffreddamento anche su gran parte del Centro-Ovest Europa. Questo flusso polare ha alimentato il maltempo sull’Italia, per via di una ciclogenesi rimasta attiva per più giorni. Le nevicate, fino a quote molto basse per il periodo, sono la diretta testimonianza di un evento notevolissimo percon tempi di ritorno ultradecennali. Oltretutto, le temperature sono scese su valori straordinariamente bassi per il periodo non solo in montagna, ma anche in pianura al Nord in concomitanza di ampi rasserenamenti e durante le fasi di maggiore maltempo sul ...