Berlusconi positivo al Coronavirus: processo Ruby Ter rinviato (Di lunedì 28 settembre 2020) La richiesta di legittimo impedimento presentata da Silvio Berlusconi nel processo sul caso Ruby ter a Milano è stata accolta per motivi di salute, perché risulta ancora positivo al Coronavirus. Il processo su decisione dei giudici della settima sezione penale, è stato rinviato al prossimo 19 ottobre. La prossima sarà un'udienza che servirà soltanto per rivalutare, attraverso documentazione medica, le condizioni dell'ex premier e per decidere, poi, in quale data potrà ripartire il procedimento che vede imputato il leader di Fi per corruzione in atti giudiziari, assieme ad altre 28 persone. L'istanza di legittimo impedimento era stata depositata nei giorni scorsi dall'avvocato Federico Cecconi.

