Ballottaggio sindaco: Zingaretti e Sala a Saronno per sostenere il candidato Airoldi (Di lunedì 28 settembre 2020) Mercoledì 30 settembre, a pochi giorni dal Ballottaggio per l'elezione del sindaco, arriveranno a Saronno Nicola Zingaretti e Beppe Sala, a sostenere la candidatura di Augusto Airoldi. Il segretario nazionale del Partito democratico e presidente della Regione Lazio ed il sindaco di Milano, saranno alle 19 in piazza Libertà per un dibattito accanto al candidato … L'articolo proviene da Il Notiziario.

