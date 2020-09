Serie A: Verona-Udinese 1-0 (Di domenica 27 settembre 2020) ANSA, - Verona, 27 SET - Il Verona ha battuto l'Udinese 1-0 in una partita della seconda giornata del campionato di calcio di Serie A, con una rete di Favilli al 12' st, ANSA,. Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020) ANSA, -, 27 SET - Ilha battuto l'1-0 in una partita della seconda giornata del campionato di calcio diA, con una rete di Favilli al 12' st, ANSA,.

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Ufficiale, Verona-Roma 3-0 a tavolino Questa la decisione del giudice sportivo #SkySport #SerieA… - SkySport : Verona-Roma, 3-0 a tavolino per il caso Diawara: lo ha deciso il giudice sportivo - abdo_massa : RT @fcin1908it: Serie A, Verona-Udinese 1-0: decide Favilli, 90 minuti per Dimarco - - fcin1908it : Serie A, Verona-Udinese 1-0: decide Favilli, 90 minuti per Dimarco - - LALAZIOMIA : Serie A, l’Hellas Verona batte l’Udinese di misura -