Sensi: «Io al 100%? L'importante è farsi trovare sempre pronti» (Di domenica 27 settembre 2020) Stefano Sensi ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la pazza vittoria dei nerazzurri contro la Fiorentina. Le sue parole Stefano Sensi ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la pazza vittoria dei nerazzurri contro la Fiorentina. Le sue parole riportate da FcInter1908.it «Una grande rimonta, una rimonta di squadra. Una rimonta voluta. Sapevamo che la Fiorentina gioca bene, sono riusciti a metterci in difficoltà. La squadra ha avuto carattere, siamo molto contenti per la vittoria. Non è facile quando entri e si è in svantaggio. Dalla panchina hai la possibilità di capire cosa manca. Ho cercato di dare il meglio di me, sono contento della prestazione. L'anno scorso mi è mancata la continuità, ho avuto un po' di problemini ma ho lavorato su me stesso. Da questa stagione ci aspettiamo di non ...

