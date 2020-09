Roma Juventus 1-0 Live | Veretout firma il vantaggio giallorosso

(Di domenica 27 settembre 2020) Calcio di rigore per la squadra di casa.calcia in porta e Rabiot, in area, la respinge con la mano. Partedal dischetto che calcia alla destra di Szczesny, che intuisce l'angolo - ...

juventusfc : KICK-OFF! SI COMINCIA! Un solo obiettivo, raggiungiamolo insieme! FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - juventusfc : Un'ottima settimana di lavoro in vista di #RomaJuve ??? Le parole di Mister @Pirlo_official ???… - juventusfc : Quello che c'è da sapere su #RomaJuve è qui ?? - ZonaGiallorossa : Inizio 2° tempo | Roma 2-1 Juventus ? #RomaJuventus #ZonaGiallorossa - ofutmundo : ?? 2º TEMPO! Roma 2 ? 1 Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Juventus

All'ultimo respiro, la Roma si porta in vantaggio sulla Juve e chiude avanti la prima frazione. E' un primo tempo sostanzialmente in equilibrio, non si vede un gran gioco anche per la bravura delle ...Parte Veretout dal dischetto che calcia alla destra di Szczesny, che intuisce l'angolo - la sfiora - ma non basta. Roma 1, Juventus 0. Prima verra occasione della partita: azione strepitosa di ...