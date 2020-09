Live Roma-Juventus 2-1, diretta. Seconda ammonizione per Rabiot. Bianconeri in 10 (Di domenica 27 settembre 2020) Debutto casalingo per la Roma di Fonseca, che per la sfida contro la Juventus (diretta Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 ore 20:45) sceglie di partire con Dzeko e il nuovo acquisto... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 27 settembre 2020) Debutto casalingo per ladi Fonseca, che per la sfida contro laSky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 ore 20:45) sceglie di partire con Dzeko e il nuovo acquisto...

juventusfc : KICK-OFF! SI COMINCIA! Un solo obiettivo, raggiungiamolo insieme! FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - juventusfc : Il pre partita di #RomaJuve è LIVE! tutti sulla nostra sezione @JuventusTV! ?? - juventusfc : Inizia a parlare ora Mister @Pirlo_Official alla vigilia di #RomaJuve! Seguitelo in diretta qui ??… - forzaroma : 67' - Primo cambio nella Roma: Bruno Peres entra in campo al posto di Santon #RomaJuve 2-1 - LIVE #ASRoma #SerieA - ZonaGiallorossa : ??Live 64° | Roma 2-1 Juventus ?Altra azione pericolosa della Roma. Ancora Dzeko a non concludere la manovra giallo… -