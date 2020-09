Lazio, conferme su Alderete (proposto anche al Milan). E su Andreas Pereira (Di domenica 27 settembre 2020) Ci sono conferme sull’interesse della Lazio per Omar Alderete, difensore centrale ventiquattrenne, paraguaiano del Basilea. Le voci delle notte dal Sudamerica trovano riscontri, ci sono stati contatti con il club svizzero. Alderete era stato proposto anche al Milan, ma è extracomunitario e la Lazio deve liberare un posto, il gradimento comunque c’è. In caso di arrivo di un altro centrale, possibile la cessione di Vavro. E ci sono riscontri sulle indiscrezioni di stamattina, su diversi quotidiani, relativa ad Andreas Pereira, centrocampista offensivo in uscita dal Manchester United dove non ha più trovato spazio. Stiamo parlando di brasiliano classe 1996, nato in Belgio, ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 settembre 2020) Ci sonosull’interesse dellaper Omar, difensore centrale ventiquattrenne, paraguaiano del Basilea. Le voci delle notte dal Sudamerica trovano riscontri, ci sono stati contatti con il club svizzero.era statoal, ma è extracomunitario e ladeve liberare un posto, il gradimento comunque c’è. In caso di arrivo di un altro centrale, possibile la cessione di Vavro. E ci sono riscontri sulle indiscrezioni di stamattina, su diversi quotidiani, relativa ad, centrocampista offensivo in uscita dal Mster United dove non ha più trovato spazio. Stiamo parlando di brasiliano classe 1996, nato in Belgio, ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio conferme Lazio, conferme su Alderete (proposto anche al Milan). E su Andreas Pereira alfredopedulla.com Sampdoria, quella con la Lazio ultima stagione top di Keita

Keita Balde torna in Italia dove ha vestito le maglie di Lazio e Inter. La Sampdoria rilancerà il suo talento?

Lazio, ci pensa Marusic: "AdaMessi" manda tutti in gol

Contro il Cagliari ha fornito due assist d'oro a Lazzari e Immobile ed è stato il migliore in campo. Anche sulla fascia sinistra per Inzaghi è un'arma in più, ma gli serve continuità ...

