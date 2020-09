Il pm di Genova | ' Accertato che i bilanci presentati dalla Lega alle Camere sono fossero truccati'

(Di domenica 27 settembre 2020) Perché i giudici hanno deciso di sequestrare tutti i 49 milioni visto che non tuttistati utilizzati per le spese personali di Umberto Bossi? "Questo è un ragionamento semplicistico che non tiene ...

SalvatoreMirag7 : RT @globalistIT: - MichelaRoi : RT @globalistIT: - me9ki : RT @globalistIT: - kiara86769608 : RT @globalistIT: - fojarol : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Genova Accertato

Globalist.it

Sono 45 i nuovi casi di Covid in Liguria (a fronte di 1.908 tamponi eseguiti), 18 dei quali nell'Asl genovese (9 contatti di caso confermato e 9 accertati tramite screening) e 16 nell'Asl spezzina (11 ...Perché i giudici hanno deciso di sequestrare tutti i 49 milioni visto che non tutti sono stati utilizzati per le spese personali di Umberto Bossi? "Questo è un ragionamento semplicistico che non tiene ...