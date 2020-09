Ballottaggio a Giugliano, Maisto prende posizione: “Ho deciso chi votare” (Di domenica 27 settembre 2020) Giugliano. In vista del Ballottaggio del 4 e 5 ottobre, ci sono endorsement ufficiosi e ufficiali. Il centrodestra potrebbe essere l’ago della bilancia. Questa mattina il candidato sconfitto di centrodestra in un comunicato dice qual è la sua posizione. “Voglio ringraziare tutti i 16mila elettori che con il loro voto hanno dato forza ad un … L'articolo Ballottaggio a Giugliano, Maisto prende posizione: “Ho deciso chi votare” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 27 settembre 2020). In vista deldel 4 e 5 ottobre, ci sono endorsement ufficiosi e ufficiali. Il centrodestra potrebbe essere l’ago della bilancia. Questa mattina il candidato sconfitto di centrodestra in un comunicato dice qual è la sua. “Voglio ringraziare tutti i 16mila elettori che con il loro voto hanno dato forza ad un … L'articolo: “Hochi votare” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

raffo1900 : RT @micillom5s: Luigi Di Maio a Giugliano per Nicola Pirozzi sindaco Sabato 26 settembre il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà di nu… - mixc7 : RT @micillom5s: Luigi Di Maio a Giugliano per Nicola Pirozzi sindaco Sabato 26 settembre il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà di nu… - micillom5s : Luigi Di Maio a Giugliano per Nicola Pirozzi sindaco Sabato 26 settembre il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sa… - Mirandola59 : RT @micillom5s: @luigidimaio a Giugliano per Nicola Pirozzi sindaco. Il 26 settembre il Ministro degli Esteri sarà di nuovo a #Giugliano pe… - micillom5s : @luigidimaio a Giugliano per Nicola Pirozzi sindaco. Il 26 settembre il Ministro degli Esteri sarà di nuovo a… -