Atletico Madrid, entra e fa subito doppietta Suarez (Di domenica 27 settembre 2020) Comincia nel migliore dei modi l'avventura di Luis Suarez all'Atletico Madrid. Il Pistolero è entrato al 70' sul 3-0 e in 20 minuti ha rimediato un assist e due gol. I colchoneros hanno vinto 6-1 nel match contro il Granada, una sfida praticamente senza storia: Diego Costa e Correa aprono le marcature, Joao Felix e Llorente calano il poker nella ripresa. Per l'Atletico un bel successo ispirato da Joao Felix, schierato con Angel Correa alle spalle di Diego Costa con Suarez che ha iniziato il pomeriggio godendosi la prestazione dei suoi degustando mate sui seggiolini della tribuna occupati dai panchinari. ITA Sport Press.

