Ascolti 26 settembre 2020: Ballando con le stelle vs Tu si que vales, la seconda sfida (Di domenica 27 settembre 2020) E’ tempo di sfide al sabato sera e dopo il clamoroso testa a testa della passata settimana grande attesa anche oggi per i dati auditel relativi alla prima serata del 26 settembre 2020. La seconda sfida del sabato sera d’autunno vede contrapporsi nuovamente Ballando con le stelle 2020 alla seconda puntata e Tu si que vales alla terza puntata. E’ il primo sabato con un clima autunnale e questo significa che la platea di spettatori davanti alla tv, rimasta in casa il sabato sera, potrebbe allargarsi. Ma lo scopriremo come sempre con i dati auditel in arrivo dopo le 10 del mattino. Ballando CON LE stelle 2020 seconda PUNTATA: GLI ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 27 settembre 2020) E’ tempo di sfide al sabato sera e dopo il clamoroso testa a testa della passata settimana grande attesa anche oggi per i dati auditel relativi alla prima serata del 26. Ladel sabato sera d’autunno vede contrapporsi nuovamentecon leallapuntata e Tu si quealla terza puntata. E’ il primo sabato con un clima autunnale e questo significa che la platea di spettatori davanti alla tv, rimasta in casa il sabato sera, potrebbe allargarsi. Ma lo scopriremo come sempre con i dati auditel in arrivo dopo le 10 del mattino.CON LEPUNTATA: GLI ...

antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2567 — Ascolti da domenica 20 a sabato 26 settembre 2020: ascolti deludenti per la… - zazoomblog : Ascolti tv sabato 26 settembre: Ballando con le stelle Tu si que vales L’era glaciale 3 - #Ascolti #sabato… - il_Case : Ascolti TV | Venerdì 25 settembre 2020. Tale e Quale Show 18.5%, Il GF Vip non sfonda (16.8%) |… - infoitcultura : Ascolti tv di mercoledì 23 settembre: testa a testa tra Ulisse e Temptation Island - simonesalvador : La Supercoppa Italiana di volley maschile, trasmessa ieri sera in diretta su Rai2, è stato il programma meno visto… -