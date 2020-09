Pagelle Cagliari-Lazio 0-2: voti e tabellino Serie A 2020/2021 (Di sabato 26 settembre 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Cagliari-Lazio 0-2. Nell’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021 i ragazzi di Simone Inzaghi vincono con una rete per tempo e cominciano bene la nuova stagione. Decidono i gol di Lazzari e di Immobile con un doppio assist targato Marusic: di seguito i voti della partita della Sardegna Arena. Cagliari (4-3-3): Cragno 6; Faragò 5 (34′ st Zappa sv), Klavan 5.5, Waluikiewicz 5.5, Lykogiannis 5 (42′ st Tripaldelli sv); Nandez 5.5, Marin 6 (25′ st Caligara 5.5), Rog 6; Sottil 6 (34′ st Pavoletti sv), Simeone 5 (34′ st Despodov sv), Joao Pedro 5. In panchina: Aresti, Vicario, Godin, Pinna, ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di0-2. Nell’anticipo della seconda giornata del campionato dii ragazzi di Simone Inzaghi vincono con una rete per tempo e cominciano bene la nuova stagione. Decidono i gol di Lazzari e di Immobile con un doppio assist targato Marusic: di seguito idella partita della Sardegna Arena.(4-3-3): Cragno 6; Faragò 5 (34′ st Zappa sv), Klavan 5.5, Waluikiewicz 5.5, Lykogiannis 5 (42′ st Tripaldelli sv); Nandez 5.5, Marin 6 (25′ st Caligara 5.5), Rog 6; Sottil 6 (34′ st Pavoletti sv), Simeone 5 (34′ st Despodov sv), Joao Pedro 5. In panchina: Aresti, Vicario, Godin, Pinna, ...

ROMA – La Lazio vince alla Sardegna Arena all’esordio stagionale contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco. A decidere la partita sono le reti di Lazzari, al primo gol in Serie A con la maglia della ...

