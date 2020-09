LIVE – Lecce-Pordenone, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di sabato 26 settembre 2020) Alle 14:00 di sabato 26 settembre Lecce e Pordenone scenderanno in campo in occasione della prima giornata di Serie B 2020/2021. I salentini ripartono dalla Serie cadetta dopo la retrocessione subita l’anno scorso. Dinanzi agli uomini di Corini ci sarà il Pordenone: la banda di Tesser è reduce da un ottimo campionato di Serie B, chiuso al quarto posto prima di essere eliminata nella semifinale playoff dal Frosinone. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Lecce-Pordenone (ore 14:00) Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Alle 14:00 di sabato 26 settembrescenderanno in campo in occasione della prima giornata di. I salentini ripartono dallacadetta dopo la retrocessione subita l’anno scorso. Dinanzi agli uomini di Corini ci sarà il: la banda di Tesser è reduce da un ottimo campionato diB, chiuso al quarto posto prima di essere eliminata nella semifinale playoff dal Frosinone. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA(ore 14:00)

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Lecce LIVE - Lecce-Pordenone, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) Sportface.it Serie B, Lecce-Pordenone: come fare per seguire il match in Tv e streaming

Lecce e Pordenone si troveranno una di fronte all’altra allo Stadio Via del Mare nella prima giornata della Serie B 2020-2021: è il primo confronto tra le due squadre in Salento. Entrambe possono punt ...

