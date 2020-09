Kim Jong-Un “star” della festa a tema K-Pop

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 26 settembre 2020) UnaK-Pop dove il protagonista è Kim-Un? Sembra incredibile e invece è successo in Brasile. Kim-Un “anima”? Di sicuro non è un ruolo in cui siamo abituati a immaginare il dittatore nordcoreano. E in effetti si è trattato di un clamoroso errore da parte del fratelloprotagonista del compleanno più “viral” di questi giorni. La notizia arriva dal Brasile, come svela il blog spagnolo Animal.mx in questo articolo. Emanuela de Souza, dodici anni, si è ritrovata al centro di unadi compleanno davvero unica nel suo genere. Infatti tutti gli elementi– decorazioni, festoni, e perfino la ...