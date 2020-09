Gabriel Garko, nella casa del GfVip si ironizza sul suo coming out (Di sabato 26 settembre 2020) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto il coming out di Gabriel Garko. L’attore ha “confessato” la sua omosessualità, poi l’ironia di concorrenti e web. Puntata a suo modo, molto a suo modo, storica quella di ieri sera del Grande Fratello Vip. La quinta edizione del reality show dedicato ai personaggi famosi fin qui … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 26 settembre 2020) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto ilout di. L’attore ha “confessato” la sua omosessualità, poi l’ironia di concorrenti e web. Puntata a suo modo, molto a suo modo, storica quella di ieri sera del Grande Fratello Vip. La quinta edizione del reality show dedicato ai personaggi famosi fin qui … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - simone_paciello : Comunque Gabriel Garko è una grandissima persona. Ha dimostrato di avere coraggio da vendere! #GFVIP - simone_paciello : Comunque a Gabriel Garko tra 11 secondi viene un infarto #GFvip - didiqueen17bk : RT @MadameBlanc1: Ma la GENTE che sta criticando il comportamento di Gabriel #Garko lo ha capito che lui è stato costretto a non rivelare n… - GiovyDean : RT @Soppressatira: Gabriel Garko, in lacrime, fa coming out al Grande Fratello VIP. «Ho votato Italia Viva». {@GiovyDean} #gfvip #garko #g… -