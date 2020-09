Gabriel Garko dopo il ‘coming out’: “Camminerò con altre gambe… non ho detto tacchi” (Di sabato 26 settembre 2020) Non si parla che di lui. Gabriel Garko e la sua entrata nella Casa del Grande Fratello per quello che molti hanno definito un “coming out a metà” (l’altra metà sarà probabilmente fatta a Verissimo nella puntata del 3 ottobre). L’attore ha letto una lunga lettera ad Adua del Vesco, sua ex attualmente dentro la Casa: “Ora mi sento libero di vivere la mia vita, con te come amica, come siamo sempre stati. Tanti lo chiamano “il segreto di pulcinella”. Vorrei avere la possibilità di dire perché è stato un segreto. E ti dico una cosa, la verità scavalcherà ogni segnale di omertà”. E l’attore è tornato a scrivere su Instagram: “Un grazie speciale… perché ora grazie al vostro sostegno rimparerò a camminare con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Non si parla che di lui.e la sua entrata nella Casa del Grande Fratello per quello che molti hanno definito un “coming out a metà” (l’altra metà sarà probabilmente fatta a Verissimo nella puntata del 3 ottobre). L’attore ha letto una lunga lettera ad Adua del Vesco, sua ex attualmente dentro la Casa: “Ora mi sento libero di vivere la mia vita, con te come amica, come siamo sempre stati. Tanti lo chiamano “il segreto di pulcinella”. Vorrei avere la possibilità di dire perché è stato un segreto. E ti dico una cosa, la verità scavalcherà ogni segnale di omertà”. E l’attore è tornato a scrivere su Instagram: “Un grazie speciale… perché ora grazie al vostro sostegno rimparerò a camminare con ...

