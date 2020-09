La giustificazione del sindaco di Ferrara per il post sullo stupro: «Era un messaggio di denuncia. Non capisco questo accanimento» (Di venerdì 25 settembre 2020) Il comune di Ferrara, gestito dal leghista Alan Fabbri, ha pubblicato un post sui suoi profili social che ha provocato reazioni negative tra gli utenti e i cittadini. Nell’immagine postata compariva la scritta «Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro», presentata sotto forma di citazione. La descrizione recitava: «L’assunzione di alcol e droghe ti rende in parte responsabile degli abusi che hai subito», con accanto una x rossa. Più in basso veniva spiegato che si trattava di un dato rilasciato dall’Istat secondo cui si trattava di un’opinione condivisa dal 15% degli italiani, senza che venisse esplicitata alcuna condanna. Sull’immagine era posto sia il logo della Regione Emilia-Romanga, sia quello dell’Unione europea, ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 settembre 2020) Il comune di, gestito dal leghista Alan Fabbri, ha pubblicato unsui suoi profili social che ha provocato reazioni negative tra gli utenti e i cittadini. Nell’immagineata compariva la scritta «Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello», presentata sotto forma di citazione. La descrizione recitava: «L’assunzione di alcol e droghe ti rende in parte responsabile degli abusi che hai subito», con accanto una x rossa. Più in basso veniva spiegato che si trattava di un dato rilasciato dall’Istat secondo cui si trattava di un’opinione condivisa dal 15% degli italiani, senza che venisse esplicitata alcuna condanna. Sull’immagine erao sia il logo della Regione Emilia-Romanga, sia quello dell’Unione europea, ...

La giustificazione del sindaco di Ferrara per il post sullo stupro: «Era un messaggio di denuncia. Non capisco questo accanimento» Open

