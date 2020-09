La Corea del Nord chiede scusa a Seul per l’omicidio del funzionario. Kim Jong-un: “Profondamente dispiaciuto” (Di venerdì 25 settembre 2020) La Corea del Nord chiede scusa a Seul per l’omicidio del funzionario La Corea del Nord corre ai ripari e dopo la notizia dell’omicidio di un funzionario di Seul, un membro del ministero degli Oceani e delle Risorse Ittiche scomparso lunedì scorso, ucciso a colpi di pistola e poi bruciato per evitare il contagio da Coronavirus, chiede scusa alla Corea del Sud. Il leader Nord-Coreano, Kim Jong-un, si è detto “profondamente dispiaciuto” per quello che è avvenuto al largo dell’isola occidentale sud-Coreana di Yeonpyeong. Il presidente della ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020) Ladelper l’omicidio delLadelcorre ai ripari e dopo la notizia dell’omicidio di undi, un membro del ministero degli Oceani e delle Risorse Ittiche scomparso lunedì scorso, ucciso a colpi di pistola e poi bruciato per evitare il contagio da Coronavirus,alladel Sud. Il leaderno, Kim-un, si è detto “profondamente dispiaciuto” per quello che è avvenuto al largo dell’isola occidentale sud-na di Yeonpyeong. Il presidente della ...

