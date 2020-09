Il Fatto: “De Luca vuole gli stadi aperti, forse in omaggio al tweet di De Laurentiis” (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Fatto quotidiano sottolinea il comportamento a dir poco contraddittorio di De Luca presidente della Regione Campania. Che obbliga a indossare le mascherine anche all’aperto ma poi si schiera per la riapertura degli stadi con capienza fino al 25%. E, contrariamente alle aspettative di molti, proprio nel giorno in cui la Campania obbliga all’uso delle mascherine anche all’aperto (nel Lazio si sta valutando) De Luca “condivide la proposta di un percorso che porti all’apertura degli stadi al pubblico fino al 25% della capienza, con l’obbligo di indossare le mascherine, approvata dalla Conferenza delle Regioni”, riporta ieri l’ansa. Quindi De Luca ripone il lanciafiamme, forse in omaggio al ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 settembre 2020) Ilquotidiano sottolinea il comportamento a dir poco contraddittorio di Depresidente della Regione Campania. Che obbliga a indossare le mascherine anche all’aperto ma poi si schiera per la riapertura deglicon capienza fino al 25%. E, contrariamente alle aspettative di molti, proprio nel giorno in cui la Campania obbliga all’uso delle mascherine anche all’aperto (nel Lazio si sta valutando) De“condivide la proposta di un percorso che porti all’apertura deglial pubblico fino al 25% della capienza, con l’obbligo di indossare le mascherine, approvata dalla Conferenza delle Regioni”, riporta ieri l’ansa. Quindi Deripone il lanciafiamme,inal ...

