Economia civile | Becchetti | E' un festival laboratorio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 settembre 2020) Firenze, 25 set. (Adnkronos/Labitalia) - "E' solo il primo giorno, ma possiamo dire che questo è un". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Leonardo, direttore delNazionale dell'e co-fondatore di NeXt – Nuovaper Tutti, al termine della prima giornata dell'evento in corso a Firenze fino a domenica. "Con molta soddisfazione - afferma - alla prima sessione il Presidente della Repubblica Mattarella ha dichiarato di condividere la nostra impostazione, apprezzando i contenuti espressi nella 'Carta di Firenze per l'', che abbiamo presentato". "C'è stata anche - fa notare- la simulazione da parte dei partecipanti su come ...