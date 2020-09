Deputata Australiana denuncia per diffamazione | complottista condannata a $875 000 di risarcimento

Leggi su bufale

(Di venerdì 25 settembre 2020) è quel genere di storia che dimostra quanto dicevamo sui QAnon. Per i Complottisti, per i Capipopolo, per i Patrioti Q del mondo, il rissoso leone da tastiera che si inguaia diffondendo le bufale in moda è solo carne da Cannone. È l’equivalente del soldato della nota gag della serie animata Futurama: un poveretto mandato a farsi massacrare dai Kill Bot mentre lo Zap Brannigan di turno raccoglie i risultati. E non farà niente per aiutarlo. – la storia Comincia tutto, ci riporta il Guardian, con Anne Webster, deputato del National Party Australiano, una formazione di centrodestra legata alla piccola comunità agraria locale. Anne Webster, che col marito si occupa di una fondazione che aiuta le ragazze madri ed altre opere di carità, si è trovata oggetto delle attenzioni dei complottisti. Tra cui tale K.B., che ha lanciato una ...